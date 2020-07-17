دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** النار مولعة في الاتحاد العام والأطاحة بالفاتح باني من رئاسة لجنة المسابقات أو الإطاحة باللجنة كلها وارد في أي لحظة ..بعد أن خالفت اللجنة توجيهات د كمال شداد رئيس الاتحاد بل تحدته وأسقطت مقترحه باكمال الدوري الممتاز بنظام المجموعتين وأعلنت عن إكمال الدوري وفق تصورها بل تجرأ أحد أعضائها وقال لن ننشغل بمقترح شداد وسنكمل الدوري وفق تصورنا علما بأن مقترح شداد تم التصويت عليه داخل آخر اجتماع للجنة وحاز علي الأغلبية وهذا ما لم يقله الفاتح باني في حديثه عبر تلفزيون السودان ..وباني قال أيضا أن مجلس إدارة الاتحاد سيجتمع ليقرر في الأمر وهذا غير صحيح ولم تتم الدعوة لاي اجتماع مجلس إدارة

** الغريبة أن لجنة المسابقات رفعت تصورها الخاص باكمال الدوري الممتاز للأمانة العامة للاتحاد العام والأمانة العامة هي د حسن ابو جبل وابوجبل لا يستطيع تجاوز كمال شداد وسيرفع له التصور والتصور مرفوض وربما وضعه شداد في اقرب سلة مهملات

** قال د كمال شداد لم ندعو مجلس إدارة الاتحاد لأي اجتماع لان القرار بشأن إكمال الدوري الممتاز قرار لجنة مسابقات واللجنة وافقت بالأغلبية علي مقترح إكمال الدوري بنظام المجموعتين ويبقي الكلام انتهي

** ما يحدث في الاتحاد العام حقيقة مؤسف ومؤلم . وغير مقبول والله أن تصل الخلافات بين أعضائه لهذه الدرجة من الإسفاف وما يحدث يؤكد تأكيدا قاطعا أن الاتحاد تحول الي اقطاعيات وشلليات وهنالك ايادي خفية من خارج الاتحاد تنخر كالسوس وسط الأعضاء وتحارب كمال شداد ونجحت الي حد ما في مخطط تدمير الاتحاد وكلنا ثقة أن شداد سينتصر في النهاية لان ناس باني وشلتو سنة أولي إدارة وما والقليل الذي تعلموه تعلموه من شداد

** ما سقته لا يعني تراجعي عن رايى في مقترح شداد باكمال الدوري الممتاز بنظام المجموعتين ومازالت ضد اقتراحه ومن أنصار إكمال الدوري بالنظام المعروف ولكن علي الأندية أن تنصاع لقرار الاتحاد مهما كان

** أندية عطبرة الثلاث الأمل والفلاح والأهلي أصدرت بيانا تمسكت فيه باكمال الدوري الممتاز بنظامه القديم وان كان هنالك جديد لابد من عقد جمعية عمومية للاتحاد العام

** تبا للذين يديرون المؤامرات لالغاء الموسم الكروي

** نادي العباسية يحتج علي قرارات اتحاد الخرطوم …هو نادي العباسية موجود

** الحمد للله تدريبات المريخ اكتملت وشارك في تدريب أمس ٢٥ لاعبا والحمد للله أن المدرب امين المسلمي فحص الكروونا في القاهرة وطلعت النتيجة سلبية وينتظر أن يصل الخرطوم في أي لحظة أن لم يكن قد وصل بالفعل ونشيد بالقطاع الرياضي الذي نجح في إقناع كل اللاعبين بالمشاركة في التدريبات ونتمني أن تتواصل بنفس الحماس وصولا الي مرحلة المباريات الودية اذا سمحت السلطات الصحية وان شاء الله ما نسمع عن تمرد فلان وغياب علان من التدريبات ونرجو أن يكون الانضباط شعار الفترة المقبلة

** المنتخب الوطني وكما هو مقرر يفترض أن يتجمع مساء اليوم ونرجو أن يحرص أي لاعب علي الحضور حتي لا يلحق ببكري المدينة .ود حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات بذل جهدا كبيرا في تهيأت المناخ المناسب للاعبين وكل شيئ جاهز والمدرب الفرنسي يصل بعد غد ليقود التدريبات

** الهلال مضرب عن التدريبات بسبب الاتحاد العام و الكاردينال حبيب الملايين في حوار من نار غدا عبر قناة الهلال والصحافة العربية ترشح الخندقاوي لرئاسة الهلال كما ادعو

** قدامي لاعبي النادي الأهلي المصري توارثو رئاسة النادي وعلي سبيل المثال صالح سليم وحسن حمدي ومحمود الخطيب وفي السودان لم يتقلد أي لاعب قديم رئاسة المريخ أو الهلال سوي حسن ابوالعائلة وعوض أبوزيد قديما وكلاهما قاد نادي المريخ والآن يستعد كابتن عادل ابوجريشة لاعب المريخ السابق لخوض التجربة بترشحه لرئاسة المريخ في الانتخابات المقبلة وعادل مؤهل من كل النواحي وجدير بالمنصب وستقف خلفه بكل قوه لأننا نؤمن بأن قدامي اللاعبين هم الأجدر بإدارة كرة القدم

** الاخ عصام قدالة المرشح لرئاسة المريخ يقدل عصر اليوم بمدينة الربع العوامرة من خلال مهرجان ضخم يقام احتفالا به وتكريما له

** اكتملة كافة الاستعدادات لمهرجان تكريم كابتن محمد الخاتم لاعب الموردة السابق بعد غد الأحد بميدان النيل العاصمي

** كاتب هلالي جديد لنج يكتب عبر الاسافير في كل يوم ويدعي أن المريخ يحرز بطولة الدوري الممتاز من المكاتب ..مكاتب شنو يا شيخنا والمريخ منتصر علي الهلال في آخر ثلاث مباريات . .الكاتب أظن اسمه كابتن لطيف ..نرجو أن يكتب باحترام عن المريخ كبير البلد اما اذا عايز يظهر علي حساب المريخ فدي حاجة تانية وربنا يسهل

** جماهير المريخ في انتظار نتائج وثيقة طرح الثقة من مجلس إدارة النادي الحالي ..وفيما يبدو أن الانتظار سيطول

** كل صباح الأسعار في ارتفاع جنوني.. ولا ندري اين الحكومة

** قرات خبرا يتحدث عن عودة عبد الصمد وعصام الحاج لادارة المريخ وضحكت من أعماقي

** الاخ المريخابي الكبير جمال حسن الخندقاوي …صباح الخير

** احدي الاخوات بعثت لي بتسجيل صوتي للراحل مصطفي سيد احمد يردد رائعة محمد وردي ( قلت ارحل ) غايتو ما بطال ..بس صوت وردي وادائه ما بتلحق

** حيران يكفكف دمعتو ..حزنان يغالب لوعتو

** آخر دبوس

** يا ربي حتكون في انتخابات حرة نظيفة في المريخ