(لولوة) الكاردينال وتحركات الكيزان.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

▪️اعلنت قناة الهلال عن حوار اليوم مع رئيس الهلال .

▪️كردنه الذي زعم عبر اعلامه عن مغادرته كرسي الرئاسه لا يزال يماطل و (يتلولو) .

▪️بالامس التقى الحاشيه المسماه المجلس الاستشاري واليوم حواره التلفزيوني الذي اخشى ان يعلن عبره العوده للهلال استجابة لرغبة الجماهير !!

▪️موقف الجماهير من الكاردينال عبرت عنه في الاعتصام الشهير والذي انفض بامر كورونا وكذلك الاعلام الهلالي والاقلام غير القابله للاستقطاب والتدجين .

▪️على كردنه الرحيل بهدوء بدون مسرحيات بايخه وحوارات مصنوعه.

▪️صحيح مغادرة الكرسي حااااار لكن لا دوام الا لوجهه الكريم .

???? فلول المؤتمر الوطني عادت للساحه الهلاليه و باتت تتحرك للسيطره على لجنة التطبيع !!

▪️من حق الطاهر يونس تسويق نفسه للجنة التطبيع ومن حقنا السؤال (هل كان بمقدور يونس دخول مجلس الهلال لولا امانة شباب الكيزان) !!

▪️ميرغني ادريس ليس خياراً مناسباً إن كان يود ترؤس لجنة التطبيع بمعية رفقته الطاهر يونس ومالك جعفر وغيرهما ممن دخلوا الساحه الهلاليه عبر حزب الزواحف .

▪️ميرغني ترأس لجنة احتفالية الكاردينال بالمخلوع وبات مرشح الفلول للجنة التطبيع لذا فهو امتداد لعهد الكاردينال .

▪️لم استغرب لمساعي الطاهر لفرض ميرغني حتى ياتي في معيته لكني استغرب لما وردني عن تحالف محمد حمزه الكوارتي مع يونس !!

▪️صحيح ان الكوارتي صاحب علاقه مميزه بالكيزان و صحيح انه شارك معهم بمجلس عطا المنان لكنا ما كنا نظن ان الود القديم لا زال متصلاً .

▪️هاجس كوارتي الكبير من كوارتي الصغير تصاعد بشكل كبير والساحة الهلاليه تعرف ان محمد حمزه بات مرعوباً من اقتراب كوارتي الصغير من مجلس الهلال .

▪️على محمد حمزه الاقرار بدورة الحياة ، فالصغير يكبر والكبير يهرم ثم يفنى .

▪️لقب كوارتي الذي كان حكراً لمحمد حمزه بات يعني محمد عثمان .

▪️محمد حمزه قدم الكثير للهلال وآن الاوان ليغادر فشباب اليوم يعرف محمد عثمان ولا يعرف محمد حمزه .

???? اتحاد الخرطوم فعّل القانون و اقال رئيسه ونسي بسبب الغياب .

▪️ونسي رد على الاقاله بكل ادب و وبكامل الاحترام معترفاً بالغياب و مؤمناً على قانونية القرار بل ومثمناً جهد اخوته في المجلس .

▪️ليت كردنه يتعلم من ونسي ويغادر بهدوء .

???? تصريحات الكوارتي لاذاعة بلادي جاءت حاده وملتهبه .

▪️كوارتي اخرج الهواء الساخن ووجهه رسائل ملتهبه لاسيما للاخ ابو نضارات الذي بات يستهدف كوارتي في الخفاء .

▪️كوارتي اعطى البرير حقه وقال انه معلمه الاول ومرشده في العمل الرياضي .

▪️ البرير الذي تابع تصريحات الكوارتي رد التحيه باحسن منها وقال (ما اورده كوارتي في الاذاعه اكد انه شب عن الطوق وباتت له رؤيه اداريه تستحق الاحترام)

???? رجل الاعمال الرياضي تعرض خلال الايام الماضيه لكثير من الهجوم الاعلامي وذاك امر متوقع بسبب الخلافات الحزبيه والانتماءات السياسيه لكن غير المتوقع والمؤسف ما تعرض له الرجل لهجوم من قلم استفاد كثيراً من رجل الاعمال اياه وتقلب في نعيمه بالدولار الحاااااار !!

▪️صدق الامام الشافعي بقوله (جزى الله الشدائد كل خير ــ عرفت بها صديقي من عدوي)

???????? كلام سياسه .

▪️تم اعفاء مدير الشرطه السابق بدعوي الانتماء للكيزان وعدم حسم تفلاتاتهم .

▪️اليوم يخرج الكيزان مجدداً في مسيرات عشوائيه وغير مصدقه .

▪️مدير الشرطه الجديده في اول اختبار ، هل يجامل الكيزان ام ينفذ القانون ويفرض هيبة الدوله !!

▪️القبض على رؤس الفتنه والمحاكمه الفوريه اول المطلوبات ثم ملاحقة المحرضين في الاسافير ومعاقبتهم بقانون الجرائم الالكترونيه الجديد الرادع ، اما المغفل النافع الذي يدفعونه للخروج فنقول له اين هي الشريعه التي خرجت للتدافع عنها ؟ اين السارق الذي قُطعت يده والزاني المرجوم واين المرتد المقتول .

▪️إن رأيت احدهم في التظاهره فاعلم انه مغفل نافع او منتفع فاسد .