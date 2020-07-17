عاجل.. مسؤول بالاتحاد الاوربي يبدأ لقاءات مع قيادات سودانية

الجمعة 17 يوليه 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 بدأ دانيال فايس نائب سفير بعثة الاتحاد الأوروبي ورئيس القسم السياسي والاعلامى مهمته في السودان ، من خلال لقاءات بعدد من القادة السياسيين السودانيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتهدف اللقاءات للتعرف علي التطورات السياسية واللاقتصادية والامنية بالسودان ، وذلك لتمكين دول الاتحاد الاوربي ال27 على الاطلاع علي آخر المستجدات لعملية الانتقال السلمي . ويسعى الاتحاد الاوربي بحواره مع مختلف المجموعات السودانية لتأسيس دور اوربي ايجابي مساند للفترة الانتقالية في السودان ، والتي تتطلب اصلاحات لتحسين مستوى المعيشة لجميع السودانيين لتحقيق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة ، والاندماج في المجتمع الدولي ..

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