عاجل.. تعليق من الخارجية بشأن استهداف الحوثيين للمدنيين باليمن

الجمعة 17 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكّد السودان تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية وحقها في الدفاع عن أمن أراضيها ومواطنيها.



وجدّدت "الخارجية" السودانية، في بيان صادر اليوم، استنكارها القصف الذي تعرّضت له المملكة العربية السعودية من طرف الميليشيات الحوثية في اليمن يوم 13 يوليو الجاري.

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وأضاف البيان، أنه وضح جلياً أن الهدف من تواتر استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين بالداخل اليمني ودول جوار اليمن، هو عرقلة الجهود المبذولة من المملكة والمبعوث الأممي لليمن لتحريك العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وطالب السودان بالوقف الفوري لهذه التصرفات العدائية ودعوة جميع الأطراف للعودة إلى المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل.