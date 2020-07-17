إغلاق جميع جسور الخرطوم وتشديد إجراءات التأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت السلطات السودانية إغلاق جميع الجسور بولاية الخرطوم، اعتبارا من الساعة السادسة من مساء الخميس بحسب التوقيت المحلي وحتى مساء اليوم الجمعة.

ويأتي هذا الإجراء، تحسبا لتظاهرات مليونية دعت لها تيارات إسلامية، احتجاجاً على تعديلات قانونية مثيرة للجدل.

وذكر بيان صادر عن إعلام ولاية الخرطوم، بحسب الأناضول، أن “لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن عن إقفال الكباري بالولاية اعتبارا من الساعة السادسة مساء الخميس، وحتى نهاية نهار يوم الجمعة”.

والأسبوع الماضي، اعتمدت الحكومة الانتقالية بالسودان، تعديلات على بعض مواد القانون الجنائي، كما ألغت مادة الردة، المثيرة للجدل والتي يُحكم بموجبها على المتخلي عن الدين الإسلامي بالإعدام، واستبدلتها بمادة جديدة تجرم التكفير وتعاقب مرتكبه بالسجن 10 سنوات.

وانتشرت دعوات كثيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تبنتها قوى سياسية وتيارات إسلامية، للتظاهر الجمعة، تحت شعار “مواكب الغضب”، للاحتجاج على التعديلات القانونية، باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية.