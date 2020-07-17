القضائية: الحادي والعشرين من يوليو الحالي موعدا لمحاكمة البشير ومتهمين بقضية انقلاب 1989

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حددت السلطة القضائية الثلاثاء المقبل الحادي والعشرين من يوليو الحالي موعدا لمثول المتهمين في انقلاب يونيو ١٩٨٩أمام المحكمة المختصة.
وقال مصدر مسؤول بالسلطة القضائية في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن قرارا قد صدر من رئيسة القضاء مولانا نعمات عبد الله محمد خير بتشكيل محكمة جنائية كبرى يترأسها عصام الدين محمد إبراهيم قاضي المحكمة العليا وعضوية اثنين من القضاة لمثول المتهمين أمامها يوم الثلاثاء المقبل بمباني معهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية أركويت.
وأشار المصدر إلى أن قاضي المحكمة المختصة خاطب إدارة السجون بمثول المتهمين أمامها في الزمان والمكان المحددين وأضاف المصدر أن كافة الترتيبات المتعلقة بما يحفظ هيبة المحكمة قد اكتملت لتحقيق العدالة.
وأضاف المصدر أن من بين المتهمين الذين ستبدأ المحكمة في إجراءات محاكمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير، علي عثمان محمد طه، عبد الرحيم محمد حسين، علي الحاج، عوض أحمد الجاز وإبراهيم السنوسي.
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