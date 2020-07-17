نيابة الثراء الحرام تطلق سراح وزير أسبق في نظام البشير بالضمانة العادية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أطلقت نيابة الثراء الحرام للمرة الرابعة سراح وزير ولائي أسبق في نظام الرئيس المعزول، بالضمانة العادية وذلك في بلاغ متهما فيه بالثراء الحرام لامتلاكه (400) قطعة أرض سكنية بقرار صادر عن وكيل أول النيابة واشارت مصادر موثوقة بان الشاكية وهي زوجة المتهم السابقة تقدمت بطلب الى النائب العام لاعادة القبض عليه وعدم الإفراج عنه إلا بعد ايداع مبلغ الكفالة المالية التى قررها له وكيل النيابة الذي يباشر التحريات في الدعوى.

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