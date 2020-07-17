اعتداء على الحرمات وتروج للرذيلة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من المقطوع به عند جميع العقلاء ان الخمور والمخدرات وكل ما يغيب العقل امور مرفوضة وكل سوى يحترم نفسه وعقله يمتنع عن الوقوع فيها والاقتراب منها وتعاطيها وتصنيعها وترويجها وبيعها وكل ما من شأنه ان يجعل الانسان يتورط فى الوقوع بهذا المستنقع الآسن.

ونعلم جيدا كما يعلم غيرنا ان تعاطى الخمور وترويجها عمل مذموم يمتنع عنه كثير من الناس حتى ان لم يكونوا ملتزمين بحكم الشرع بل حتى ان لم يكونوا مسلمين ، والعالم أجمع يشهد بذلك ، ونعرف ان الحكومات وحتى الغربية منها تمنع تعاطى الكحول والمخدرات فى اماكن العمل أو ان يأتى الانسان الى عمله مخمورا متعاطيا مخدرات.

كل هذه الامور معلومة عند الجميع ولا خلاف فيها لكن ومن سخرية القدر ان تقوم جهة اعلامية كبيرة ومعروفة وتحظى بمتابعة واسعة منذ عقود ان تقوم بعمل دعاية لتعاطى الخمور وتعليم كيفية تصنيعها وتسعى لنشر الرذيلة وترويج الباطل ، ونعنى كما هو واضح اللقاء الاذاعى القصير جدا لكنه سيئ جدا ومشين ومستنكر ، انه لقاء هيئة إلاذاعة البريطانية البى بى سى مع احدى صانعات الخمور البلدية فى السودان (المريسة والعرقى) فى استفزاز كبير جدا وغير مقبول لمشاعر ملايين من يحترمون انفسهم وليس بالضرورة المسلمين فقط ، وكان سيئا جدا وامرا منكرا وقبيحا ان تفتح هيئة الاذاعة البريطانية مكرفون برنامجها الاخبارى المشهور العالم هذا الصباح للسيدة حياة اسحق آدم التى تحدثت عن كيفية تصنيع العرقى والمريسة وروجت لصناعتها وتحدثت عن زبائنها والفوائد المدعاة زورا وبهتانا لتعاطى الخمر فى خطوة لاتلتقى باى حال من الأحوال مع عمل مؤسسة كبيرة وعريقة تحترم نفسها وتحترم جمهورها .

ونحن هنا نتحدث عن الرذيلة وضرورة التصدى لها ، ولن يكون بمقدور أى شخص ان يقول لنا انها الثورة التى جاءت بالحرية ومن اراد تعاطى الخمور والوقوع فى الرذيلة فهو حر ومن إعتصم ومنع نفسه من الباطل فهذا شانه والحريات تتيح للفرد ان يفعل ذلك ، ونقول لمن يتبنى هذا الرأى الفطير ان الحرية لاتعنى الفوضى والاعتداء على الاخرين وممارسة الترويج والاعلان بشكل واسع للرذيلة ، وهذا الذى حدث من هيئة البى بى سى يشكل عدوانا صارخا على ملايين السودانيين ولابد من ايقاف هذه المحطة عند حدها.

لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، وحسبنا

الله ونعم الوكيل.