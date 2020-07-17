الزراعة الذكية بالاقمار الصناعية بالمنتدى الزراعي بالسبت

الخليج 365 : ينظم اتحاد اصحاب العمل السوداني بالتعاون مع اتحاد غرف الزراعة والانتاج الحيواني اعمال المنتدى الزراعي وذلك بقاعة عزالدين السيد للمؤتمرات بمقر اتحاد اصحاب العمل بالحديقه الدوليه يوم السبت المقبل الثامن عشر من يوليو الجاري بمشاركة عدد من المؤسسات والمنظمات ذات الصلة بالقطاع الزراعي.

واوضح المهندس احمد عبدالرحمن الدومة رئيس لجنة التسيير باتحاد غرف الزراعة والانتاج الحيواني في تصريح لـ(سونا) ان المنتدي سوف يستضيف شركة BlueBell الوكيل الرسمي لشركة ايرباص الفرنسية في السودان لاستعراض وتقديم تطبيق Verde للزراعة الذكية وتحليل صور الاقمار الصناعية للاراضي الزراعية لتحديد المساحات المزروعة ومراحل نمو المحصول وتقدير الانتاجية ومتابعة العمليات الفلاحية.

واشار الدومة الى اهمية المنتدي في هذة المرحلة التي تتطلب تحريك الامكانيات والموارد التي يتمتع بها السودان داخليا لتجاوز مرحلة حالة عدم الاستقرار والازمه التي يشهدها الاقتصاد الوطني مبينا ان الترتيبات للمنتدى ونسبة لجائحة كورورنا ارتكزت على الالتزام بالاجراءات والاحترازات الصحية المطلوبه. المادة السابقة إستئناف حركة الوارادات من مصر عبر ميناء حلفا المقالة القادمة الكاردينال كذب علينا (٩٩) مرة ودايرنا نصدقو في المرة ال(١٠٠) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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