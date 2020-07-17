محاكمة الانقلابيين وضرورة تحري العدالة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

طويلا انتظرت جموع الجماهير انعقاد محاكمة قادة انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 الذى قوض النظام الدستورى ووأد حق الناس فى اختيار حكومتهم ، وقد شكل هذا الانقلاب المشؤوم كغيره من الانقلابات العسكرية عدوانا على حق اصيل للناس خاصة وان الجميع متوافقون على ان الانقلابات العسكرية دوما تقود البلدان التى تقع فيها الى المزيد من المشاكل بدلا من حل المشاكل الت ى تدعى انها جاءت لحلها . ومع ان موضوع محاكمة الانقلابيين (البشير وجماعته عسكريين ومدنيين) ليس محل اتفاق بين الجميع الا ان حجة من يرفضون محاكمتهم ضعيفة ولاترقى الى البحث فى تفاصيلها ومناقشتها ولن نتوقف مع هذا القول ، خاصة مع الاتفاق بين المؤيد والمعارض للمحاكمة على ان ماحدث فى الثلاثين من يونيو يشكل عدوانا صارخا على النظام الديموقراطى المنتخب بغض النظر عن السبب الذى ادى للانقلاب وتقدير المخططون والمنفذون

المصيب او الخاطئ للاقدام على هذه الخطوة .

نقول ان المحكمة المختصة بمحاكمة خمس وثلاثين متهماً من المدنيين والعسكريين في انقلاب 30 يونيو 1989م قد قررت بداية الجلسة الإجرائية الأولى يوم الثلاثاء المقبل (21 يوليو) بمعهد العلوم القضائية فى منطقة

أركويت بالخرطوم شرق عبر دائرة مشكلة من ثلاثة قضاة برئاسة قاضي محكمة عليا وعضوية اثنين من قضاة الاستئناف.

وبحسب المصادر فإن الترتيبات كافة شارفت على الإكتمال والمتعلقة بالحراسة التأمينية المشددة وتهيئة قاعات المحاكمات ، بجانب إجراءات التأمين للمتهمين والقضاة والحضور أثناء الجلسة.

وكشفت مصادر مطلعة أن المحكمة شرعت فعلياً في مخاطبة إدارة سجن كوبر لإبلاغ المتهمين رسمياً ببدء الجلسات وفق الزمن المحدد للجلسة الأولى يوم 21 يوليو ، والذين بدورهم يخطرون هيئة الدفاع عنهم.

ويواجه المتهمون المدنيون والعسكريون تهمة تقويض النظام الدستوري والاستيلاء على السلطة في البلاد، بموجب المادة (96) أ و ج (78) من قانون العقوبات لسنة 1983م مقروءة مع المادة (54 أ) من قانون القوات المسلحة لسنة 1986م.

من جهتها قالت هيئة الدفاع عن المتهمين إنه ليس لديها علم بتحديد الجلسة ، ولم يتم إخطارها بعد من قبل المتهمين، وكشف ممثل الدفاع عن المتهمين الاستاذ محمد الحسن الأمين بحسب صحيفة الصيحة، عن الدفع بطلبات للمحكمة للجلوس مع المتهمين قبل انعقاد الجلسة ، وشدد على أهمية جلوس الدفاع مع المتهمين بخلاف ما تم مع البشير في بداية محاكمته في بلاغ الثراء الحرام والفساد المالي.

ونقول يلزم اجراء المحاكمات فى جو معافى بعيدا عن التشنج والحشد والحشد المضاد ، وان تهتم المحكمة بالجانب القانونى وتبتعد تماما عن السياسة ، وهذا هو المأمول فى قضاتنا الذين نثق فى مهنيتهم وبعدهم عن كل مايطعن فى عملهم باصغر شائبة سوف تعود عليهم سلبا وعلى حكمهم عدم رضى .

ويلزم ان تتاح للمتهمين كل فرص تحقيق العدالة ، ويتم التعامل معهم كمتهمين من حقهم ان يردوا على اتهامهم المذكور ، ولا تأنف المحكمة من الاستماع اليهم تفصيلا ، ونتوقع ان تتعامل معهم المحكمة كمتهمين وهيئة دفاع باعلى درجات المهنية ونتوقع ذلك من قضائنا الذى ننتظر منه الكثير ، ولابد ان نضع فى اعتبارنا ان الجو العام سوف يكون منفعلا بهذه المحاكمة ولا نتوقع ان يتم ايقاف النشر فى القضية كما تعودنا فى العهد البائد لكننا نتمنى ان يتعامل اعلامنا والناشطون فى وسائل التواصل الاجتماعى بمزيد من المهنية والاخلاق والابتعاد عن كل ما يؤثر على سير العدالة ولو بشكل جزئى وصغير وان يتحلى الجميع بروح المسؤولية ويكون همهم فقط تحقيق العدالة ، ونتوقع ان تتم محاكمة المتهمين فجرمهم من الوضوح بحيث لايتطرق اليه الشك لكن لندع كل ذلك للمحكمة وان يقول القانون قوله .

والله من وراء القصد .