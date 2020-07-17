إستئناف حركة الوارادات من مصر عبر ميناء حلفا

الخليج 365 : عاود ميناء حلفا، استقبال عدد من الواردات المصرية عبر المواعين والوحدات التي تتبع لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، بعد أن توقفت الحركة التجارية عبره منذ إعلان إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية بالبلاد بسبب جائحة كورونا.

وقال مدير مكتب هيئة وادي النيل محمود عبدالمتعال لـ(وكالة السودان للانباء) إن مواعين ووحدات الهيئة ، بدأت العمل في نقل الواردات المصرية من ميناء السد العالي إلى حلفا، مؤكدا وصول عدد 2000 طن اسمنت خلال الاسبوعين الماضيين ومن المنتظر أن يصل خلال اليوم 1500 طن من سماد اليوريا عبر ميناء وادي حلفا .

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