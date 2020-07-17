شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
فجر مغرد شهير بتسريباته السياسية على تويتر مفاجأة من العيار الثقيل، بزعمه أن السلطات السعودية وبتوجيه من ولي العهد محمد بن سلمان، استدعت رجال الأعمال السعوديين الذين يستوردون بضائعهم من تركيا.
وفي التفاصيل قال حساب “بوغانم” القطري المعروف والذي يحظى بمتابعة أكثر من 19 ألف شخص على تويتر، إن وزارة التجارة السعودية تستدعي رجال الاعمال السعوديين الذين يستوردون بضائعهم من تركيا.
وأوضح في تغريدته التي رصدتها (وطن) أن الوزارة أجبرتهم على التوقيع على تعهدات بعدم استيراد بضائعهم من تركيا مرة أخرى، مشيرا إلى نقله المعلومة عن مصادر مؤكدة.
هذا ولم يتسن لنا التأكد من صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل، كما لم يصدر أي تعليق رسمي سعودي بشأن هذا الأمر ولم تشر له أي وسيلة إعلام سعودية أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر ابن سلمان يستدعي رجال الأعمال الذين يستوردون بضائعهم من تركيا وهذا ما فعله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.