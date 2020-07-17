ابن سلمان يستدعي رجال الأعمال الذين يستوردون بضائعهم من تركيا وهذا ما فعله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجر مغرد شهير بتسريباته السياسية على تويتر مفاجأة من العيار الثقيل، بزعمه أن السلطات السعودية وبتوجيه من ولي العهد محمد بن سلمان، استدعت رجال الأعمال السعوديين الذين يستوردون بضائعهم من تركيا.

وفي التفاصيل قال حساب “بوغانم” القطري المعروف والذي يحظى بمتابعة أكثر من 19 ألف شخص على تويتر، إن وزارة التجارة السعودية تستدعي رجال الاعمال السعوديين الذين يستوردون بضائعهم من تركيا.

وأوضح في تغريدته التي رصدتها (وطن) أن الوزارة أجبرتهم على التوقيع على تعهدات بعدم استيراد بضائعهم من تركيا مرة أخرى، مشيرا إلى نقله المعلومة عن مصادر مؤكدة.

هذا ولم يتسن لنا التأكد من صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل، كما لم يصدر أي تعليق رسمي سعودي بشأن هذا الأمر ولم تشر له أي وسيلة إعلام سعودية أيضا.