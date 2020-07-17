عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 17 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

اجراءات أمنية مشددة بالخرطوم تحسبًا لموكب اليوم

العاملون بهيئة مياه الخرطوم ينفذون وقفة احتجاجية والشرطة تطلق الرصاص في الهواء

إثيوبيا تبلغ السودان رسميا بعدم بدء ملء سد النهضة

مزارعو قسم الوسط يغلقون طريق (مدني- سنار)

مزارعو الجزيرة والمناقل ينفذون وقفات أمام الاقسام احتجاجا على العطش

الجنيه يهبط إلى أدنى مستوياته منذ رفع الحظر ويسجل ١٤٦ مقابل الدولار

حمدوك يلتقي بإثنين من لجنة مقاومة مدني بعد رحلة بالاقدام

حزب الامة القومي يقرر المشاركة في مؤسسات الحكم الانتقالي

صحيفة التيار

قرار مفاجئ باغلاق جميع الكباري في الخرطوم

اثيوبيا توكد للسودان عدم الشروع في ملء سد النهضة

الطيران المدني : استئناف رحلات الركاب مع تركيا ومصر والامارات

انعقاد الاجتماع الاول للجنة ترخيص البث واجازة طلبات لقنوات وخدمات اذاعية

الثورية تطالب بفتح تحقيق في فض اعتصام كتم وتنظم وقفة احتجاجية بجوبا

صحيفة الوطن :

الرئيس المعزول يرفض ارتداء زي السجون

حمدوك :الحكومة الانتقالية حريصة على تعاليم الاسلام

لجنة أمن الخرطوم تقرر اغلاق الكباري

مصرع وإصابة ١٢ في حادث مروري بطريق سنار

تجميد قرار السماح للمخابز بانتاج الخبز التجاري

١٢٠ مليون دولار عائد صادرات الذهب في ٥ أيام

محاكمة ٦ من أبرز قادة الانقاذ بتهمة انقلاب ٣٠ يونيو الثلاثاء

صحيفة أخبار اليوم

اللجنة الفرعية لحل أزمة المواصلات تعقد اجتماعاً اليوم

ولاية الخرطوم: لجنة فنية لوضع ضوابط إستئناف عمل البصات السفرية

الجبهة الثورية تطالب بالتحقيق في فض اعتصام كتم وتنظم وقفة احتجاجية بجوبا

وزارة الخارجية تدين القصف الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية

محكمة جنائية كبرى الثلاثاء لمحاكمة منفذي انقلاب يونيو ١٩٨٩

د. حمدوك يؤكد حرص الحكومة الانتقالية على احترام تعاليم الإسلام

صحيفة السوداني

-يُواجهون تُهم الانقلاب وإعدام ضباط رمضان.. مثول البشير وبكري وعلي عثمان والجاز أمام القضاء بالثلاثاء

ضوابط جديدة للمغتربين العائدين نهائياً بشأن استيراد السيارات

ولاية الخرطوم: لجنة فنية لوضع ضوابط إستئناف عمل البصات السفرية

تحويل جلسات مُحاكمة المتهم بمقتل الشهيد حنفي إلى معهد التدريب القضائي

ضبط “627” أسطوانة “غاز طبخ” في طريقها لمناطق التعدين التقليدي

الموت يغيب إبراهيم منعم منصور

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صحيفة النيل الدولية:

محكمة جنائية كبرى الثلاثاء لمحاكمة منفذي انقلاب يونيو ١٩٨٩

المجلس الأعلى للسلام يناقش الاتفاق المزمع توقيعه مع الجبهة الثورية

الخارجية الاثيوبية تنفي الشروع في ملء سد النهضة

رئيس هيئة الأركان: القوات المسلحة متمسكة بواجبها في حماية الوطن

لجنة قضايا المفصولين تعسفياً : قفل باب التقديم نهاية اغسطس

قوات الدعم السريع تحبط عملية تهريب مهاجرين غير شرعيين الي ليبيا

صحيفة تاسيتي الاخبارية:

الرئيس المخلوع يرفض إرتداء الزي الخاص بـ (المساجين)

حمدوك يؤكد عدم مساس التعديلات القانونية الأخيرة بالحدود والإسلام

غرفة البصات تبحث استئناف الرحلات السفرية بين الخرطوم والولايات

قرارات مرتقبة لضوابط جديدة للاشتراطات الصحية بالمعابر البرية

صحيفة السوداني الدولية:

الدعم السريع تضبط 282 مهاجر غير شرعي بشمال دارفور

رئيس القضاء يرحب بإعادة المفصولين

محلية أبو كارنكا تشرع في فتح المسارات والمراحيل

إغلاق الطرق المحيطة بالقيادة العامة

توفير 10 سلع أساسية عبر برنامج سلعتي

الهلال الأبيض يبدأ اليوم فترة التحضير

صحيفة اليوم التالي :

لجنة الأمن تغلق كباري العاصمة في السادسة من مساء الخميس حتى نهاية نهار الجمعة

انطلاق الدورة الحادية عشرة لجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي

صحيفة آخر لحظة

رئيس الأركان: سنحافظ على مكتسبات الشعب

فدوى: جامعة الخرطوم غير مستعدة للتعليم الإلكتروني

طباخ الرئيس الروسي في مرمى العقوبات الأميركية بسبب السودان

ضبط تانكر وقود معبأ بزيت طعام

والي شمال كردفان يستقبل (ذوي اعاقة) نفذ وقف احتجاجية

ضبط كميات من جلود الحيوانات الممنوعة من الصيد

صحيفة صوت الأمة:

الأمة القومي : يقرر المشاركة في الحكومة

إغلاق جميع الكباري في ولاية الخرطوم

الخرطوم تدشن أولى رحلات القطار بعد الحظر

إثيوبيا تؤكد للسودان عدم الشروع في ملء سد النهضة

وكالة السودان للأنباء “سونا”

المجلس الأعلى للسلام يناقش الاتفاق المزمع توقيعه مع الجبهة الثورية

وزارة الخارجية تدين القصف الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية

رئيس وأعضاء مجلس السيادة يحتسبون الدكتور إبراهيم منعم منصور

حمدوك يؤكد حرص الحكومة على احترام تعاليم الإسلام

حمدوك يلتقي بإثنين من لجنة مقاومة مدني بعد رحلة بالأقدام

حزب الأمة القومي يقرر المشاركة في مؤسسات الحكم الانتقالي

رئيس القضاء تثمن جهود الشرطة في تأمين جلسات المحاكم

الدعم السريع تضبط 282 مهاجر غير شرعي بشمال دارفور

د.فدوى الجامعة غير مستعدة للتعليم الإلكتروني لعدة أسباب

بدء مفاوضات الترتيبات الأمنية بجوبا

رئيس هيئة الأركان: القوات المسلحة متمسكة بواجبها في حماية الوطن

وكيل الري: عازمون على انجاح محاصيل العروة الصيفية

مجلس حقوق الإنسان يشيد بتعاون السودان مع المكتب القطري للمفوضية

المجلس الأعلى للسلام يناقش الاتفاق المزمع توقيعه مع الجبهة الثورية

عضو مجلس السيادة تطلع علي مجمل الاوضاع بولاية كسلا

لجنة قضايا المفصولين تعسفياً :قفل باب التقديم نهاية اغسطس

محكمة جنائية كبرى الثلاثاء لمحاكمة منفذي انقلاب يونيو

والي شمال دارفور يؤكد لليوناميد استقرار الاوضاع بكتم وفتابرنو

(15.262) طالب وطالبة يجلسون لامتحانات الأساس بجنوب كردفان بالسبت

والي القضارف يطلع على سير العمل في تأهيل طرق الولاية

والي القضارف يعفي مساعدي مديري ثلاثة وزارات

إنشاء وتأهيل عدد من الطرق لطوارئ الخريف بالجزيرة

رفع الحظر والسماح بالسفر لولاية البحر الاحمر

والي شمال كردفان يؤكد اهتمامه بقضايا المعاقين بالولاية

مذكرة تفاهم بين الثروة الحيوانية وكلية العلوم البيطرية بجامعة الجنينة