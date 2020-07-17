مناقشة العقبات التى تواجه شركات الصادر

الخليج 365 : عقد رئيس وأمين عام الغرفة القومية للمصدرين أمس الأربعاء إجتماعاً موسعاً مع وكيل وزارة الصناعة والتجارة ضم إدارات الصادر والتجارة الخارجية ولجنة مراجعة السلع الإستراتيجية. وقال رئيس الغرفة محمدصديق محمد خير في تصريحات صحفية مقتضبة أن الاجتماع تناول العقبات التى تواجه شركات الصادر في إجراءاتها بالوزارة والحلول المثلي لتسهيل حركة الصادر، وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة على أن العلاقة مابين الوزارة والغرفة علاقة تكاملية تسعى لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وتدعم كل السبل الكفيلة بتعزيز التعاون للارتقاء وزيادرة صادرات البلاد لمعالجة تشوهات الميزان التجاري مما يشكل مدخلاً لتوفير سبل العيش الكريم للإنسان السوداني ، وأشاد أمين عام غرفة المصدرين نادر الهلالي بحسب صحيفة أول النهار، بالتجاوب الكبير من إدارات الوزارة ذات الارتباط بالصادر ، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد وضع رؤية واضحة وتجاوز لكافة العقبات التي تعترض إجراءات الصادر استعداداً لموسم الصادر القادم. المادة السابقة الجنيه يهبط إلى أدنى مستوياته منذ رفع الحظر مقابل الدولار المقالة القادمة إقتصاديون يحذرون من مغبة تصاعد وتيرة التضخم

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