ضوابط إستئناف عمل البصات السفرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قررت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورنا إحالة إستئناف عمل البصات السفرية للولايات الى لجنة فنية تضع ضوابط وشروط عمل البصات ورفعها للاجتماع القادم. وأمنت اللجنة في اجتماعها برئاسة الطيب الشيخ الامين العام لحكومة ولاية على قرار والي الخرطوم والقاضي بإيقاف التصاديق التجارية المؤقتة. وقررت اللجنة تفريغ الشوارع ومواقف المواصلات من الباعة بعد ان أدى نشاطهم الى قفل الشوارع.

وشددت اللجنة تطبيق الاشتراطات الصحية في مجمعات خدمات الجمهور.

وطالبت اللجنة أجهزة الاعلام بضرورة تكثيف التوعية وابراز خطورة عدم التقيد بالاشتراطات الصحية

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