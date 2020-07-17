نجمات المجتمع السوداني خارج (دنيا) الزوجية .. الرجال في قفص الاتهام (1)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سهير عبد الرحيم : الرجل السوداني الذي يخشى النجمة رجل لا يثق بنفسه

شكر الله خلف الله :الزواج شراكة بين اثنين بغض النظر عن النجومية

امينة الفضل :يضيق ذرعا بنجاحها

تهاني الباشا : السوداني يحب الزواج بالنجمة لكنه لا يتحمل خصوصيتها

مشاعر عثمان :الرجل لا يحتمل نجومية المراة

نجود عجب :الزوج يمكن ان يكون سندا للنجمة وسببا في نجاحها

فاطمة رابح : الوقت يسرق منا اشياء مهمة

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اعداد /محيي الدين شجر

نجمات المجتمع السوداني وجميلاته وزهراته هل يعتبرن ان الزواج هو قيد في دنيا النجومية وعائق نحو تطورهن لهذا بقين بلا زواج ..

ام ان الرجل السوداني بطبعه يخشى المراة النجمة السوبر ويهاب الاقتران بها ..

وهل تتسبب نجومية المراة في فشل حياتها الزوجية ام ان هنالك اسبابا اخرى .

معظم جميلات ونجمات الساحة السودانية مطربات مذيعات ممثلات صحافيات اعلاميات ناشطات مجتمع، نساء اعمال اما مطلقات او خارج اطار الزوجية ..لماذا ياترى ؟

سبب التوتر

الاعلامية والكاتبة الصحفية الشهيرة سهير عبد الرحيم استغربت من خشية الرجل للمراة النجمة والسوبر ..وقالت :أعتقد ان الرجل الذي يخشى نجمة المجتمع ويهاب الزواج بها …هو رجل لا يثق بنفسه ولا يؤمن بقدراته و هذه النوعية يسيطر عليها بصورة مستمرة الشعور بالدونية و تقع فريسة للمقارنات والاحساس الدائم بالضعف و قلة الحيلة …

واضافت : إجواء الغيرة ايضا تجعل الرجل يشعر ان هنالك من يشاركه زوجته حتى ولو كان من باب الاعجاب الا ان طبيعة وعقلية الرجل الشرقي والسوداني بالأخص لا تهضم فكرة ان تكون زوجته محط اعجاب واهتمام الآخرين .

وتمضي تشخص اس المشكلة :كلما كان الرجل ضعيفاً نجده لا يرتاح لتلك النوعية من الارتباطات .

مضيفة : أيضاً من الاسباب الكبيرة لعدم اكتمال تلك العلاقات هو اعتداد تلك المرأة وثقتها بنفسها مما يكسبها قوة وصلابة في الشخصية تمكنها من معرفة حقوقها ومن ثم تمسكها بالحصول عليها كاملة غير منقوصة مما يسهم في ارتفاع وتيرة التوتر.

خارطة طريق

المخرج المعروف شكرالله خلف الله يتمتع بتجربة ناجحة في الزواج من نجمة ويقول معلقا على هذه القضية : الزواج شراكة بين اثنين بغض النظر عن النجومية وطغوط الحياة كتيرة ولكن طغوط النجومية في المجتمع السوداني اعلى والتوفيق يتم بعد الله لصمود اسرة النجومية رغم حقيقة صعوبة التاقلم مع المجتمع السوداني الذي كثيرا ما يهتم بخصوصيات المشاهير بدافع المحبة لكن بدون قصد ولهذا احيانا يفرض أشكال حياة ويضيف قائلا : انا شخصيا خرجت من بعض محاذير انا نجم ،و اتصرف كواحد من الناس بواقع و ببساطة وسهولة حياة مما جعلني اعود للانسان الطبيعي وهذا الاهم والاجدي واحمدالله على ادارة الحياة بالحكمة وتجاوز الصعاب بالنضج .

ولايجاد حلول للازمة التي تعاني منها كثير من نجمات المجتمع يقول :يجب التعامل بخارطة طريق للحياة بدون تعقيدات اوهام ان نعيش حياة نجومية الاخرين خارج السودان

ويضيف :السودان بلد مختلف لابد من الابتعاد عن نشر الحياة الخاصة في السوشيال ميديا والاهتمام بالعمل دون اضواء..

لا يحتمل نجوميتها

الاعلامية البارزة مشاعر عثمان رئيس تحرير صحيفة اول النهار الالكترونية قالت ان السبب هو الرجل بنسبة 70 بالمئة، واضافت :الرجل الشرقي غيور جدا علي المرأة ولا يحتمل نجوميتها،الا نسبة قليلة من الرجال مبينة ان بعض الرجال لا يرتضون تفوق المرأة عليهم ونجاحها،في حقل العمل مما يجعل الخلافات تتكاثر،وتنمو،داخلالأسرةالواحدة فيحدث

،الفشل والتفكك،الاسري،

ومضت تقول :المرأة يقع عليها الفشل بنسبة 30 بالمائة، وهناك بعض النساء يهملن ازواجهم،وأسرهم بسبب العمل وهذا مالايتحمله الرجل والعشة الزوجية التي،تتطلب الاهتمام والمودة والحب والرعاية،

وذكرت ان المرأة الذكية،الحصيفة،هي من توفق بين زوجها وعملها فتضمن النجاح على الصعيدين العملي والزوجي.

الزواج من النجمة

الممثلة المبدعة تهاني الباشا اشارت في حديثها لي بان الرجل السوداني يحب ان يتزوج بنجمة افتخارا ولكن المشاكل تبدأ بعد الزواح لانه يريدها زوجة عادية فيرفض طبيعة عملها واختلاطها بالاخرين لتضيف : من هنا تتعارض الأفكار وتبدأ المشاكل… وتكون النجمة امام خيارين اما الإحتفاظ بزوج وحياة اجتماعية عادية وخاضعة وأما الانتصار لذاتك الحره المبدعة .

وعن تجربتها الخاصة تقول : تجربتي معقدة واطرافها عديدة … لأني تزوجت من شخص له ولد وبنت وامهم متوفية …والغيرة كانت سبب اساسي في الخلافات ..

احترام مايقدمه الاخر

المطربة الشابة نجود عجب ردت بالاختصار المفيد قائلة : ان احترام الطرف الآخر والاعتزاز به وبما يقدمه هو سبب نجاحه

واضافت ان الزوج بدلا من ان يكون سببا في انهيار العلاقة يمكن ان يكون سندا للنجاح..

يضيق ذرعا

الكاتبة والاعلامية والاديبة امينة الفضل رات ان الرجل تعجبه المرأة الناجحة ذات الشخصية القوية لكنه ما أن يتزوجها حتى يضيق ذرعا بنجاحها ويحاول تكبيلها بشتى الطرق حتى لا تتقدم.

وتضيف قائلة:لكن هنالك بعض الرجال أيضا يكونون عونا وسندا ودافعا للنجاح

وتورد سببا للخلاف بقولها :الرجل يخاف الأضواء المسلطة على المرأة النجمة لأنها تصبح ملك للمجتمع يتحسس أخبارها ويدور في فلكها وبعض الرجال يخافون ويغارون وهذا أمر طبيعي

تعالي اجتماعي مدمر

الصحفية والاعلامية فاطمة رابح اجابت بقولها :انا اعتقد ان تاخر زواجهن يعود للتعالي الاجتماعي منهن على اغلب الطالبين الزواج وثانيا عندهن اعتقاد انهن لابد ان يتزوجن من اهل الثراء ولذلك يتاخر الزواج… اما الطلاق فسببه ان اغلب الرجال ياتون للزواج منهن لانبهارهم بجمالهن ومالهن وسريعا مايشبع رغبته منهن وياتي الطلاق لانه زواج انبهاري بلا حب..

وتضيف فاطمة تحكي تجربتها الشخصية بكل شجاعة :الحياة الصحفية بالنسبة لي مدرسة قائمة بذاتها وهذه المدرسة فيها الكثير من العلاقات الاجتماعية بطبيعة المهنة خارج أسوار البيت الأسرى وبطبيعة العمل الصحفي الشاق خاصة في بلادي والذي يعاني الفقر فالمعاناة تتضاعف بحيث تأخذ منك المهنة كل الوقت وبالتالي تشغلك عن اهتمامات أخرى منها الخاص والعام .حتى الواجبات الاجتماعية تطال الأقرباء من الدرجة الأولى والأصدقاء والمعارف ونواعم الصحافة في الغالب يتوزع وقتهن بين إكمال العمل و ملاحقة ومتابعة الأحداث وبين التحضيرات لأعمال الغد لتزيد قائلة : الوقت يسرق منا أشياء مهمة وجميلة مع عدم الإنكار أن لا مجال للتفكير في الارتباط الذي يؤسس للزواج أو الحب في ذات الإطار نفسه وهنا يكون مربط الفرس وعما إذا كان الشخص الذي اخترته ليصبح شريك حياتك سيتفهم طبيعة العمل الصحفي ام لا في مجتمع فيه كثير من التناقضات فهو من جهة يحب النجوم وينظر إليهم بعين الرضا وكأنما هم من كوكب آخر .

وهناك رجل تقليدي لايقبل سوى أن تكون الزوجة ربة منزل أو في مهن محددة كأن تكون معلمة وان كان هناك البعض يتفهم المهمة الصحفية لكنهم قد يتأثرون بهمس المجتمع أو ممن يعيشون حولهم وهناك من لايلتفت إلى أحاديث الناس كما لا يهتم بها ولكن نجد أن الغالبية من الرجال من غير المحبب لهم سفر المرأة ودخولها المنزل في أوقات متأخرة أو أي وقت غير مألوف أو ذهابها لتغطية مناطق الحرب والوبائيات وغيرها من مناطق الشدة بجانب آخرون يخشون من القوة الاجتماعية التي تتمتع بها المرأة المشهورة ووضعها الاجتماعي المميز وتكون مهابة بالنسبة لهم لا يقتربون منها خوفا من رفضها لهم ..

وهناك من يغير عليك بالفطرة حبا فيك وخوفا عليك ..

وتمضي فاطمة تشرح الاسباب حسب رؤيتها : العمل العام والصحفي فيه علاقات متعددة الأطراف ومن هنا تظهر غيرة الخطيب أو الزوج وبسبب الغيرة تظهر المشاكل وبكثرتها تهدم كل شيء جميل وتؤدي في نهاية المطاف إلى الطلاق وتزيد :هناك مشاكل تأتي لطبيعة العمل الصحفي وقد تكون غير محتملة للشريك الآخر أو المرتقب مما تعجل أيضا بأنهاء الشراكة الثنائية ، بالإضافة إلى أن المشاهير يتعرضون إلى المضايقات والحسد ومن بينها المتاعب التي تواجههم نتيجة الحسد والغيرة الضارة مع كل ذلك أجد نفسي محاطة بناس يحبوني ويدفعوني، إلى الأمام وختمت فاطمة حديثها بقولها :على كل الزواج وعدمه قسمة ونصيب مهما أطلت جوانب الحديث حوله

في الجزء الثاني من التحقيق

متزوج من نجمة : اهتمت بمهنتها وتركتني على الرصيف

خبير اجتماعي ونفسي :هذا مايعتقده الرجل السوداني

الممثلة ريم الطيب :رفضت الزواج لهذا السبب

المذيعة هبة الجندي :الاختيار السليم هو المحك

الاعلامية رحاب ابو طالب :المشكلة في الزوج السوداني

شادية سيد احمد :ماذنب نجمة المجتمع

ناشطة مجتمع :اغلب الشهيرات يتعرضن للطلاق .