ريال مدريد بطلا لليجا الإسبانية للمرة (34) في تاريخه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تُوِّج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، عقب الفوز على ضيفه فياريال (2-1)، اليوم الخميس، على ملعب ألفريدو دي سيتفانو، ضمن الجولة الـ 37 (قبل الأخيرة) من البطولة.

سجَّل أهداف ريال مدريد، نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين (29، 77)، فيما سجل هدف فياريال، فيسنتي إيبورا في الدقيقة (83).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 86 نقطة، ليحسم اللقب رسميًا بعيدًا عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام ليجانيس، حيث أصبح الفارق بينه وبين منافسه برشلونة 7 نقاط، عقب خسارة برشلونة مساء اليوم أمام أوساسونا (1-2).