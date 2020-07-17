الأمم المتحدة تحذر من أسوأ أزمة غذاء يشهدها السودان

الخليج 365 :

حذرت الأمم المتحدة، الخميس، من “أسوأ أزمة غذاء يشهدها السودان في السنوات الأخيرة”.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن “حوالي 9.6 ملايين سوداني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد”.

وأعرب دوجاريك، بحسب وكالة الاناضول عن قلق المنظمة الدولية “إزاء انعدام الأمن الغذائي الشديد في بعض الولايات السودانية، خاصة في شمال كردفان، حيث يعاني جراء ذلك 335 في المئة من السكان”.

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وأوضح أن انعدام الأمن الغذائي في السودان “يرجع إلى النزوح المرتبط بالنزاعات، وارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى آثار تدابير الوقاية من جائحة كورونا”.

وأشار إلى أن “الأمم المتحدة قدمت مع شركائنا في المجال الإنساني، مساعدات غذائية لحوالي 2.3 مليون شخص في الربع الأول من هذا العام”.

واستدرك دوجاريك “يتعين القيام بالمزيد، لأن هناك حاجة ماسة إلى زيادة التمويل، خاصة أن النداء الإنساني للسودان لهذا العام لم يتلق سوى 40 في المئة من 1.4 مليون دولار المطلوبة”.

ويعاني السودان شحا في مواد أساسية كالخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، إلى جانب تدهور مستمر في عملته الوطنية.