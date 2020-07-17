حمد بن جاسم تعليقا على قرار العدل الدولية: “من أمن العقوبة أساء الأدب”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، اليوم الخميس، على قرار رفض محكمة العدل الدولية بالإجماع دفوعات دول المقاطعة الأربع بعدم اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” النظر في القضية المرفوعة من قطر.

وقال حمد بن جاسم في تغريدات على موقع تويتر، “أخيرا صدر حكم محكمة لاهاي لصالح دولة قطر باختصاص المنظمة الدولية للطيران المدني “ايكاو” نظر قضية إغلاق المجال الجوي أمام قطر وطيرانها، وأصبح الحديث فيه بمثابة تحصيل حاصل”.

وأضاف، “ما أريد أن أشير إليه هنا ما أنفق من مال وضيع من جهد ووقت، بسبب مهاترات بناها أصحابها على باطل منذ بداية الحصار”.

وتابع، “أو لم يكن من الأولى والأنفع أن ينفق ذلك المال ويسخر ذلك الجهد لمصلحة الشعوب التي بدأت تأن من الوضع المالي والاجتماعي؟، فقد كان من الممكن أن تستثمر تلك المبالغ الكبيرة لإيجاد حلول لكثير من المشاكل التي يواجهها المواطنون”.

وأردف رئيس وزراء قطر الأسبق،

“لكن بسبب غياب الشفافية ومحاسبة المسؤولين وضعف أو قلة المشاركة الشعبية فإنه يصدق في هذه الحالة القول إن (من أمن العقوبة أساء الأدب)”.

واختتم حمد بن جاسم، “فوق ذلك فإن من المخجل تحويل الهزيمة إلى نصر في إعلامهم الذي يحترف الكذب كما قلت في تغريدة سابقة”.