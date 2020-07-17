بالفيديو: مصطفى الفقى الأرض المبنى عليها سد النهضة تعود لمملكة مصر والسودان

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، أن مصر مستهدفة بمحاولة تطويق الدولة سواء إرهاب سيناء أو العبث بخط حدود ليبيا أو ما يجرى من جانب أثيوبيا من سد النهضة، موضحا أن الهدف من الحالة العدائية التي تجريها إثيوبيا هي عملية كيدية كبرى على مستقبل ازدهار وحياة مصر وربما السودانيين، وأنه من الطبيعي أن يستشعر المواطن العادي بالقلق.

وكشف الدكتور مصطفى الفقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، معلومة عن أن الأرض التي بني عليها سد النهضة تعود لمملكة مصر والسودان، قائلا: “الأرض اللي مبني عليها سد النهضة كانت أراضي سودانية تبع مملكة مصر والسودان، ولا يستطيع أحد أن يجادل في هذا الأمر”.

وبحسب أخبارك، أشار الدكتور مصطفى الفقي، إلى أن هناك تراكم من العقد التاريخية التي تعاني منها إثيوبيا تجاه مصر، مؤكدا أن هناك مشاعر تجاه مصر القديمة وفى مشاعر تاريخية دفينة تجاه مصر، فضلا عن محاولات للعبث بنهر النيل مما جعل هناك هاجس لدى كل حاكم مصري دراسة مدى إمكانية التأثير على النهر من المنبع.

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الخرطوم(أخبار الخليج 365)