بالصورة: فضيحة تلفزيون السودان القومي يعرض خريطة السودان بدون مثلث «حلايب وشلاتين»

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عرض تلفزيون السودان القومي خلال تقرير له حول «سد النهضة» في نشرة أخبار التاسعة الرئيسة أمس الخميس، خريطة السودان بدون مثلث «حلايب وشلاتين» الذي تحتله القوات المصرية منذ سنوات وتعمل على تمصيره بالكامل.
مما أثار حفيظة السودانيين على منصات التواصل، وعَدُوه تجاوز خطير من تلفزيون الدولة الرسمي، أثار غضب وسخط عدد كبير من المشاهدين.
ووصفه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بـ«الفضيحة»، فيما قال آخرون بأنه ينم عن استفزاز وعدم تقدير لرمزية ذلك، يستحق المحاسبة إن كان قد حدث عن عمد أو جهل.
وبحسب صحيفة السوداني، يُذكر أن كل نسخ خرائط السودان منذ عهد الاستعمار البريطاني تثبت تبعية مثلث حلايب وشلاتين الذي تحتله مصر حالياً، للحدود السودانية.
كما أن الخرائط التي نُفذت بها مشروعات لصالح مصر داخل السودان مثل خزان جبل أولياء، والخريطة التي تم بموجبها إغراق مدينة وادي حلفا لملء بحيرة السد العالي تشير إلى تبعية المثلث للسودان.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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