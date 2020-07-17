بحضور 25 لاعباً مران ساخن للمريخ والصيني يتوقف بأمر المستحقات المالية

واصل المريخ تحضيراته القوية والجادة استعداداً للاستحقاقات التي تنتظره في شهري أغسطس وسبتمبر على صعيد مسابقتي الدوري الممتاز وكأس السودان بعد قرار اتحاد الكرة استكمال الموسم وتحديد الخامس عشر من أغسطس موعداً افتراضياً لاستئناف النشاط.. وأدى المريخ صباح أمس بملعب سلاح المهندسين مراناً ساخناً ارتفع فيه حضور اللاعبين إلى 25 لاعباً بعد عودة الحارس أبوعشرين والمدافع جدو كومر للمشاركة في التدريبات.. واقتصر الغياب عن المران على الثلاثي الريح حامد الغائب منذ فترة طويلة بداعي الإصابة إلى جانب الجوكر عماد الصيني الذي لم يشارك في كل التدريبات الأخيرة بسبب مستحقات مالية تعود لحوافز تسجيله ظل يطالب بها طوال الأشهر الفائتة دون أن يحصل عليها بالإضافة الى لاعب الوسط محمد هاشم التكت الغائب منذ استئناف التدريبات بسبب وعكة صحية.

المعد البدني الألماني توماس مويير والمدرب العام الضو قدم الخير أخضعا اللاعبين لتدريبات متنوعة مع تركز كبير على رفع مخزون اللياقة البدنية إلى جانب تدريبات تقوية عضلات ورشاقة وسرعة وتحمل وسط استجابة مميزة من اللاعبين في وقت أخضع فيه مدرب الحراس محمد الفطناسي الثلاثي أبوعشرين ومنجد النيل ومحمد المصطفى لتدريبات شاقة وعنيفة مع التركيز على تمارين الرشاقة ورد الفعل والتوقع.

مرشح لرئاسة المريخ يبادر بصيانة النادي ونجيل القلعة الحمراء

قام قطب المريخ المعروف عصام قدالة المرشح لرئاسة النادي بزيارة خاطفة مساء أمس الأول للقلعة الحمراء بعد التنسيق مع مجلس المريخ والمدير التتفيذي رافقه خلالها النور أبو الجاز عضو قطاع المراحل السنية السابق بالمريخ، وكان في استقباله البصري عيسى مدير الاستاد ونائبه مبارك معاذ، هذا وقد أعلن عصام قدالة عن تكفله بتأهيل الطابق الأول والثاني للنادي مع تحويل مسرح النادي ليكون واحداً من أجمل المسارح بالسودان مع استجلاب مادة من الصين للنجيلة.. هذا وقد وجدت هذه الخطوة ترحيباً كبيرًا من قبل الجماهير المريخية المتواجدة بالنادي والتي أحسنت استقبال وفد عصام قدالة وطالبته بضرورة إعادة قيد قائد الفريق رمضان عجب وقال مخاطباً الجمهور إنه على استعداد لتقديم الغالي والنفيس من أجل المريخ الكيان، هذا وتقرر أن ينطلق العمل في التأهيل مطلع الأسبوع القادم.

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الحراك المريخي يقدم طلباً للمفوضية بشأن ميزانية المريخ

تقدم الحراك المريخي يوم الخميس الموافق 16/7/2020 بطلب لمفوضية هيئات الشباب والرياضة ولاية الخرطوم لإجبار مجلس إدارة نادي المريخ على عقد جمعية عمومية لإجازة ميزانية الثلاث سنوات الماضية وتحديد أقرب موعد لذلك الاجتماع لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً لعقد تلك الجمعية مع إلزام المجلس بتسليم المفوضية نسخة من الميزانية وإلزام المجلس بنشر كشوفات وقوائم الصرف المالية بلوحة إعلانات النادي قبل انعقاد الجمعية العمومية وذلك تطبيقاً للمادة 33/ب التي تلزم مجلس الإدارة بذلك.

وبحسب صحيفة الصيحة، وبالنظر للبروتكولات الصحية ولقرار منع الجمعيات العمومية والتجمعات تقدم الحراك المريخي بطلب احتياطي يقضي بتكليف للمراجع العام لجمهورية السودان بمراجعة ميزانية السنوات الثلاث الماضية لنادي المريخ وعرض نتائج المراجعة على العضوية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)