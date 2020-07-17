العاملون بمستشفى المعلم ينفذون وقفة احتجاجية لعدم صرف رواتبهم لمدة 3 أشهر

نفذ العاملون بمستشفى المعلم الطبية وقفة احتجاجية للمرة الرابعة أمام وزارة التربية والتعليم احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم لمدة ثلاثة أشهر عقب تسليم المستشفى لوزارة الصحة لتحويلها لمركز حجر صحي للمصابين بوباء كورونا ويقدر عدد العاملين بما يقارب 570 عامل وأكثر من 80 طبيب بخلاف الاخصائيين ، وكشفت مصادر مطلعة عن تقدم الأطباء العاملين بالمستشفى بشكوى ضدها بمكتب العمل وستبدأ أولى جلساتها الأحد المقبل .

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وقال عامل بالمستشفى فضل حجب اسمه لـ(صحيفة الجريدة): على الرغم من اعلان المستشفى كمركز للعزل الا أنه منذ تسلم وزارة الصحة المستشفى وأبوابها مغلقة ، ولانعرف مصيرنا وادارة المستشفى لم تصرف لنا المرتبات منذ اغلاقها ، وتقدمنا بمذكرة لرئيس اللجنة التسيرية لنقابة التعليم العام يس عبد الكريم وأردف على الرغم من أنه ذكر لنا أنه بصدد اجراء اجتماع مع وزارة التربية والتعليم العام لبحث مشكلتنا الا أنه لم يطلعنا على ماخرج به الاجتماع ، الا أنه خرج لمخاطبة الوقفة الاحتجاجية وتعهد لنا بصرف جزء مرتباتنا الأحد المقبل.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)