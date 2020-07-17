مصرع وإصابة (10) أشخاص بحادث مرورى

التاريخ: 17-يوليو-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة Advertisements أعلنت شرطة المرور السريع عن وقع حادث تصادم الخميس بين شاحنة نقل (دفار) وحافلة ميني بص ركاب (هايس) بالطريق القومي سنار سنجة أدى إلي مصرع شخصين في الحال وإصابة عشرة آخرين بالاذي الجسيم . وقالت الشرطة أن الحادث نتج عندما كان السائق(و.م.ع) يبلغ من العمر 32 سنة يقود عربة دفار جامبو من اتجاه الشمال الي الجنوب، وذلك بالقرب من منطقة دار عقيل ودخل في مسار مركبة هايس تعمل في نقل الركاب خط ليونه سنجة كان قادم من طريق فرعي محاولا عبور الطريق القومي مما أدي إلي تصادم المركبتين ونتج عن ذلك وفاة سيدتين في الحال وإصابة 10أشخاص بالاذي الجسيم وتم نقل الجثامين واسعاف المصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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