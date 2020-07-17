لجنة تراخيص البث تصادق على قنوات و محطات اذاعية جديدة

أجازت لجنة تراخيص البث الاذاعي والتلفزيوني للقنوات والاذاعات في اجتماعها الخميس بوزارة الثقافة والاعلام بحضور وزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح وبرئاسة، وكيل أول وزارة الثقافة والاعلام رشيد سعيد يعقوب رئيس اللجنة عدد (8) طلبات لترخيص خدمة اذاعية، اضافة الى (7) طلبات لقنوات فضائية. وعبر الوزير لدى مخاطبته الاجتماع الأول للجنة عن شكره لأعضاء اللجنة لقبولهم تحمل هذا العبء وجهودهم المبذولة في التعاون مع الوزارة للتنمية وتطوير وتشغيل القطاع. وناقش الاجتماع الكثير من القضايا المتعلقة بملف التراخيص،

وأكد أن اللجنة تقوم بمهامها في اطار استعادة صلاحيات الوزارة، وتحت مبدأ السماح بانشاء الاذاعات والقنوات الجديدة أولاً لنحقق التنوع المنشود وفتح الباب لكافة قطاعات المجتمع للعمل في المجال وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

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واجازت اللجنة طلب شركة برايد شيلد للخدمات والاستثمارات المحدودة لانشاء اذاعة (منوعات)، شركة أس اند دبليو لانشاء اذاعة اجتماعية خدمية، شركة أمانايت للحلول المتكاملة لانشاء اذاعة المرأة والطفل، شركة اي ثري جي لانشاء اذاعة –منوعات، شركة أسراب للمشروعات المحدودة لانشاء إذاعة اجتماعية، المنظمة السودانية لمعالجة قضايا الأمية لانشاء إذاعة تعليمية، شركة عفيفة للأنشطة المتعددة المحدودة لانشاء قناة منوعات، شركة شليل وينو للانشطة المتعددة لانشاء قناة اطفال، شركة سينيرز للاستثمار المحدودة لانشاء قناة (ثقافية فنية تراثية)، شركة المنتجين الفضائية المحدودة لانشاء قناة (إقتصادية زراعية)، شركة بورتبيل للاستثمار والأنشطة المتعددة لانشاء قناة شباب، شركة كبكاء للأنشطة المتعددة المحدودة لانشاء اذاعة لإضافة إلى قناة (رؤى افريقية) و شركة ميم للنظم الإعلامية الحديثة لانشاء قناة لإضافة لاذاعة منوعات .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)