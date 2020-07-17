لجنة حل ازمة المواصلات: معالجات عاجلة واعادة نظر فى التعرفة

أكد وزير الحكم الاتحادي د. يوسف آدم الضي أهمية وضع رؤى واضحة وخطط عاجلة قصيرة المدى لحل أزمة المواصلات، مشيراً إلى ضرورة متابعة ومراقبة الطرق الرئيسة وصيانتها بصفة دورية. جاء ذلك لدى ترؤسه مساء الخميس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماع اللجنة الفرعية لحل أزمة المواصلات العامة بالبلاد بحضور وزيري الداخلية الفريق أول شرطة/ الطريفي إدريس والشباب والرياضية الأستاذة/ ولاء البوشي. Advertisements وأكد الاجتماع وفق ( سونا) على ضرورة تقنين وضع الفريشة والباعة المتجولين على الطرق الرئيسية والمواقف العامة وتنظيم نشاطاتهم بصورة لا تؤثر على حركة سير المواصلات وأمن الاجتماع على أهمية إعداد دراسة علمية لتعرفة المواصلات تراعي متغييرات ومتطلبات المرحلة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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