بدء المرحلة التأسيسية لزراعة وانتاج الأرز بسنار

وقف وفد مشروع زراعة الأرز بالسودان برئاسة د. حسن العبيد مسؤول منظمة جايكا اليابانية وحاج عطية تاج السر المنسق القومي للمشروع على المرحلة التأسيسية لإنتاج الأرز بولاية سنار و التقى المهندس اسماء عثمان على مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصاديه الوزير المكلف بالولاية. وذلك في إطار الطواف الميداني للوفد لولايات سنار والجزيرة والنيل الأبيض.
وسلم الوفد ولاية سنار 175 كيلو من تقاوى الأرز إضافة الى القدر الكافي والمناسب من الأسمدة والمبيدات المخصصة لذات المحصول.
وأعرب الوفد وفق ( سونا) عن إطمئنانهم لمرحلة التأسيس، معربين عن تقديرهم للمهندسين الزراعيين القائمين على أمر زراعة الارز بالولاية وتميزهم وأسلوبهم العلمي المتفرد في هذه المرحلة من عمر المحصول، مشيرين ان هذا الاسلوب العلمي جدير بأن يكون خاص للتقاوى، داعين الى تحفيز المزارعين وشراء منتجهم من قبل إدارة الإرشاد والبحوث بأسعار مجزية.
من جهتها أكدت الوزير المكلف استعداد وزارتها لتنفيذ كل ما يعين عمليات انتاج الأرز بالولايه آملة أن يكون انتاج تقاوى الأرز لهذا العام غير مسبوق بفضل الكادر البشري المؤهل علاوة على توفير مدخلات الانتاج من تقاوى وغيرها.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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