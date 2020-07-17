شمال دارفور : تدفع بتعزيزات عسكرية لمدينة ( كتم و فتابرنو )

أكد والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي أن حكومته قد دفعت بقوات عسكرية وشرطية كافية لتعزيز الأمن والاستقرار بمدينة “كتم ووحدة فتابرنو الادارية” التابعة لها بعد الأحداث الامنية المؤسفة التي وقعت هناك خلال الأسبوع الجاري.

وقال الوالي في التنوير الذي قدمه لوفد البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد ) والمنظمات الخميس بمقر حكومة الولاية بالفاشر علي خلفية تلك الأحداث ان تلك القوات قد انتشرت بالمنطقتين وعلي طول الطريق الرابط بين الفاشر وكتم، وكتم فتابرنو ، لتأمين المواطنين وللعمل علي اعادة الحياة الي طبيعتها .

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وأضاف خوجلي ان الاوضاع ب”كتم فتابرنو” باتت مستقرة بما يمكن وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية من التوجه الي هناك من أجل مساعدة المتضررين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)