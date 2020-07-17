شداد يهاجم لجنة المسابقات في بيان ساخن

رد كمال شداد رئيس اتحاد الكرة على خطاب لجنة المسابقات بشأن استكمال موسم 2019-2020، وكشف في الخطاب عن تفاصيل اجتماعات طريقة استكمال المنافسات القومية.

وكانت لجنة المسابقات خاطبت شداد عبر الأمانة العامة في 15 يوليو وقدمت ثلاثة مقترحات لاستكمال بطولة الدوري الممتاز من بينها نظام المجموعتين وطالبت بتحويل المقترحات لمجلس الادارة.

وقال شداد وفقا للخطاب المنشور من المكتب الاعلامي للاتحاد” بحسب صحيفة أخر لحظة ان اجتماع مجلس الادارة لم يمنح اللجنة المنظمة حق تحديد طريقة استكمال الموسم وليس من شانه ذلك”.

واضاف” جلسة الخميس للجنة المنظمة لم تكن تشاورية بل اجتماع معلن، وحضوري والضباط فيه كان قانوني واكدت ذلك في الاجتماع”.

واشار شداد الى ان اللجنة المنظمة أكدت خلال الاجتماع انها لم تجلس وليس لديها مقترحات ، وقال رئيس اللجنة الفاتح باني ان هناك خياران اما الاستكمال في الخرطوم او النظام القديم.

واضاف شداد” الخياران وجدا اعتراضات من جانب صعوبة توفير اقامة لكل الاندية في مدينة واحدة وكذلك صعوبة التنقل بالوضع القديم، وبعدها قدمت مقترحي بتقسيم المجموعتين ووجد القبول من الجميع، بل ان رئيس اللجنة المنظمة كان اخر من وافق على المقترح بعد ان وافق عليه اعضاء لجنته الموجودين”.

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وذكر شداد انه وفقا للحيثيات التي حدثت في الاجتماع فان”نظام المجموعتين” قرار وليس مقترح.

وطالب شداد اللجنة المنظمة بإصدار برنامج الدوري وفقا للمجموعتين والترتيب مع اللجنة المالية لإخضاع 25 لاعبا من كل فريق و5 من الجهاز الفني لفحوصات كورونا وايضا مراجعة السكن والإقامة في النيل الابيض ونهر النيل للفرق، والتنسيق مع لجنة الحكام.

واكد شداد في الخطاب الى ان ما تقوم به اللجنة المنظمة تعطيل، رافضا انه يوصفه بانه محاولة لالغاء الموسم.

واعتبر ان الحديث عن تعرض اندية للظلم من واقع تفاوت للمباريات يمثل وهما ولم يعتمد على حقائق، مطالبا اللجنة بإصدار المجموعتين وفق الترتيب قبل التوقف

وكان اتحاد الكرة قرر في اجتماع مجلس الادارة 28 يونيو الماضي استكمال الموسم ابتداءا من 15 اغسطس.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )