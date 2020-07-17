الموت يغيب إبراهيم منعم منصور

التاريخ: 16-يوليو-2020
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انتقل إلى الرفيق الأعلى، ظهر الخميس فقيد البلاد السيد/ إبراهيم منعم منصور، بعد رحلة حياة عامرة في خدمة البلاد والعباد. عمل الراحل وزيراً لوزارة المالية في عهد نميري.
ونعى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ببالغ الحزن والأسى للشعب السوداني وفق صحيفة السوداني؛ السيد إبراهيم منعم منصور وزير المالية الأسبق، وقال إنه كان مثالاً للوطني الغيور حقاً على وطنه، والمهموم بقضايا بلاده؛ وقد ظل يطرح آراءه في القضايا الوطنية والعامة حتى وهو على فراش المرض؛ ولم يتوقّف عن العطاء والبذل لبلاده وأهلها حتى وفاته.
نسأل الله تعالى أن يجيرنا في فقده الجلل؛ ويلهمنا الصبر والسلوان؛ والعزاء موصول لأسرته ولجميع أهله وزملائه وأصدقائه وعارفي فضله.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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