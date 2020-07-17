التجارة : ( 200 الف ) سيارة دخلت البلاد خلال ( 15) شهر .. ضوابط جديدة للمغتربين العائدين نهائياً

اعلنت وزارة التجارة والصناعة ضوابط جديدة ستصدر بصورة مستدامة لفئة “المغتربين العودة النهائية” والذين مازالو خارج السودان وذلك بالتنسيق مع الجهاز القومى للمغتربين وهيئة الجمارك والجهات ذات الصلة بوضع ضوابط جديدة

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واكد السيد محمد على عبدالله وكيل وزارة الصناعة والتجارة وفق (سونا ) انه وفى إطار مراجعة سياسة استيراد العربات التى اقتضتها الضرورة والأسباب المعقولة التى أدت الى استصدار القرار الوزارى رقم (39) لسنة 2020 م بالايقاف المؤقت لاستيراد السيارات لمدة سته أشهر لحين وضع ضوابط جديدة لاستيراد السيارات ،

علما بأنه سبق أن دخلت البلاد فى ال 15 شهر الماضية أكثر من مئتي الف سيارة (200الف) عادلت استيراد السيارات للعشرة سنوات السابقة في السودان مما شكل ضغطاً كبيراً و ساهم في استنزاف العملات الصعبة والمواد البترولية المدعومة وهددت الطرق والكبارى وشكلت ضغطا وازدحاما في الشوارع وضغطا على الاسبيرات وحتى لا يكون السودان مكباً للسيارات كان الغرض هو استصدار هذا القرار الوزارى المشار اليه بغرض المراجعة والتقييم. ..حيث اقتصر القرار الوزاري وقتهاعلى وقف استيراد سيارات البكاسى والصوالين استيشن و غيرها واستثنى من الإيقاف الشاحنات والحفارات والتراكترات والرافعات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )