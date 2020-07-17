التاريخ: 16-يوليو-2020
0 مشاهدة
كشفت مصادر عن تحويل جلسات مُحاكمة رائد الدعم السريع المتهم بمقتل الشهيد حنفي عبد الشكور من محكمة أم درمان وسط إلى معهد التدريب القضائي بالخرطوم. بحسب صحيفة السوداني
وقُتل الشهيد حنفي في يونيو العام الماضي، عقب فض الاعتصام، حيث تعرّض للدهس بواسطة إحدى مركبات الدعم السريع أثناء حراسته لـ”المتاريس” بحي الدوحة بأم درمان،
وتسلّمت السلطة القضائية منتصف يونيو الماضي، ملف بلاغ الشهيد حنفي عبد الشكور من النيابة، ويُواجه الاتهام في البلاغ ضابط برتبة رائد بقوات الدعم السريع، كان يتبع لجهاز الأمن والمخابرات السابق.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر تحويل جلسات مُحاكمة المتهم بمقتل الشهيد حنفي إلى معهد التدريب القضائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.