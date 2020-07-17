تحويل جلسات مُحاكمة المتهم بمقتل الشهيد حنفي إلى معهد التدريب القضائي

كشفت مصادر عن تحويل جلسات مُحاكمة رائد الدعم السريع المتهم بمقتل الشهيد حنفي عبد الشكور من محكمة أم درمان وسط إلى معهد التدريب القضائي بالخرطوم. بحسب صحيفة السوداني

وقُتل الشهيد حنفي في يونيو العام الماضي، عقب فض الاعتصام، حيث تعرّض للدهس بواسطة إحدى مركبات الدعم السريع أثناء حراسته لـ”المتاريس” بحي الدوحة بأم درمان،

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وتسلّمت السلطة القضائية منتصف يونيو الماضي، ملف بلاغ الشهيد حنفي عبد الشكور من النيابة، ويُواجه الاتهام في البلاغ ضابط برتبة رائد بقوات الدعم السريع، كان يتبع لجهاز الأمن والمخابرات السابق.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )