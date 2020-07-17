الأمن السوداني: ضبط 80 شخصاً من بينهم سوريون في طريقهم إلى القتال في ليبيا

التاريخ: 16-يوليو-2020
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أعلن الأمن السوداني، اليوم الخميس، القبض على 80 شخصا من بينهم سوريون كانوا في طريقهم للقتال في ليبيا.
وقال الناطق باسم قوات الدعم السريع السوداني، إن قواته تمكنت من ضبط 80 شخصا من بينهم أجانب من دولة سوريا متوجهون إلي مواقع القوات المتحاربة في ليبيا.
بينما تم ضبط مجموعة أخرى مماثلة مكونة من ثمانين شخصا بتاريخ الخامس عشر من شهر يوليو الجاري وهم في طريقهم الى ليبيا للعمل كمرتزقة.
وأضاف وفق صحيفة السوداني أن قوات الدعم السريع ضبطت إجمالي 282 شخصا قبل تنفيذهم هجرة غير شرعية من السودان.
وذكر أن عمليات الهجرة غير الشرعية قد أخذت منحى آخر وهو المشاركة مع المهاجرين في الصراع الدائر في ليبيا.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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