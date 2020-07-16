ضبط كميات من جلود حيوانات ممنوعة من الصيد 

تمكن جهاز المخابرات العامة بولاية النيل الأبيض من ضبط كميات كبيرة من جلود الحيوانات الممنوعة من الصيد معدة للتهريب بمنطقة المقينص بمحلية السلام الحدودية مع دولة الجنوب تقدر قيمتها بخمسة مليار جنيه .

ووقفت لجنة الأمن بالولاية بمقر شرطة الحياة البرية بكوستي على الضبطية والإجراءات القانونية التي اتخذت بشأنها .

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وقال مدير المخابرات بالولاية اللواء راض الله العباس وفق صحيفة اخر لحظة أن الضبطية عبارة عن (136) جلد تمساح (125) جلد أصلة، (726) سياط قرنتي غير مصنعة بالإضافة لعدد من جلود كلب البحر تم ضبطها محملة في عربة بوكس معدة للتهريب ، مؤكدا أن جهاز المخابرات يعمل في تناغم تام وتنسيق محكم مع الأجهزة الأمنية المختلفة لتأمين موارد البلاد الاقتصادية ومنع عمليات الاختراق والتهريب خاصة فيما يتعلق بالحياة البرية والبحار والموارد الطبيعية والتي تدفع بعجلة الاقتصاد القومي .

من جانبه أشاد العميد حافظ عمر أبو البشر مدير شرطة الحياة البرية بالدور المتعاظم لجهاز المخابرات في الحفاظ على الأمن والاستقرار الاقتصادي ، وقال إن شرطة الحياة البرية تعمل وفق تنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية الأخرى للحفاظ على الحياة البرية ومحاربة الصيد الجائر بالولاية ، مشيرا إلى أن هذه الضبطية هي واحدة من جملة ضبطيات التي تمت بجميع محليات النيل الأبيض خلال الفترة المنصرمة جاري إنفاذ الإجراءات القانونية تجاهها

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )