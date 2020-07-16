بدء التقديم لمسابقة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي

أعلن مجلس أمناء جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي عن انطلاق التقديم للنسخة الحادية عشرللجائزة في محاورها المختلفة وذلك اعتباراً من 15 يوليو حتى 15 أكتوبر 2020م.

وناقش مجلس أمناء الجائزة برئاسة بروفيسور “علي شمو” أمس الصيغة الأخيرة لإعلان فتح باب المشاركات لهذه الدورة ومراجعة شروط كل محور لتحافظ الجائزة على مكانتها بين الجوائز الإقليمية وعلى السمعة الكبيرة التي اكتسبتها حتى صارت موسماً ينتظره الشارع الثقافي العربي، كما ناقشت اللجنة المصغرة لمجلس أمناء الجائزة الجدول الزمني للدورة الحادية عشر ومساراتها حتى نهايتها.

وأعلن مجلس الأمناء وفق ( سونا ) أن محاور التنافس على الجائزة لهذه الدورة وكما في الدورات العشرة السابقة هما محوري الرواية والقصة القصيرة، بالإضافة للمحور الثالث المتحرك الذي تم تخصيصه هذا العام للمنافسة في مجال الشعر، وتم وضع شروط المحور الجديد – الشعر – على أن يكون باللغة العربية الفصحى وألا تقل المجموعة الشعرية عن 15 قصيدة ولا تزيد عن عشرين، على أن تكون القصائد المشارك بها لم تنشر في ديوان من قبل، وبالنسبة للرواية يتراوح عدد كلماتها ما بين 25 ألف كلمة ولا يزيد عن 35 ألف كلمة وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على القصة القصيرة على أن تكون المشاركة بمجموعة لا تقل عن 10 نصوص ولا تزيد عن 15 نصّاً.

ووضع مجلس أمناء الجائزة شروطاً عامة تشترك فيها كل المحاور منها أن تكون الكتابة باللغة العربية، ألا يكون العمل قد نُشر من قبل بأية وسيلة من وسائل النشر، ولا تجوز المشاركة بأكثر من عمل، كما لا تجوز المشاركة في محورين مختلفين في الدورة ذاتها ويجوز لمن سبق له الفوز في الدورات السابقة أن يشارك حال مرت خمس دورات على فوزه.

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وأشاد مجلس الأمناء بمجهودات جميع الأطراف والكيانات الثقافية وأجهزة الإعلام في إنجاح الدورات السابقة خاصة الدورة الأخيرة.

الراغبون في المشاركة والمهتمون يمكنهم الإطلاع على شروط التقديم للجائزة في الصحف اليومية وموقع الجائزة

[email protected] ومواقع زين للتواصل الاجتماعي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )