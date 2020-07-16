الحلنقي: “الكورونا” كبلتنا إبداعياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال الشاعر الكبير اسحق الحلنقي إن فترة الحظر بسبب وباء “الكورونا” تسببت في تكبيل الإبداع لديهم كشعراء. وأضاف في حديثٍ لمصادر: (نحن الشعراء والفنانين لدينا حنية غير عادية لا نستطيع أن نبدع إلا ونحن تحت سماء الحرية بعيداً عن التكبيل والتقييد). وتابع الحلنقي بحسب صحيفة السوداني: (خلال فترة الحظر لم تكن هناك فرصة للإيحاء لكن الآن نستعد لننتفض مرة أخرى إبداعاً بعد زوال المسببات).

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