إيدي كوهين يُفجر مفاجأة: فنانة خليجية مشهورة في تل أبيب!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الكاتب والصحفي الإسرائيلي المثير للجدل، إيدي كوهين، عن تواجد فنانة خليجية في مدينة تل أبيب، رافضاً ذكر اسمها حرصاً على سلامتها بحسب ادعائه.

وكتب كوهين في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن فنانة خليجية تتواجد الآن في تل أبيب برفقة زوجها، مضيفاً: “فنانة خليجية موجودة في هذه الايام في تل ابيب مع زوجها، لن اكشف عن اسمها خوفا على سلامتها”.

وأثارت تغريدة كوهين جدلاً بين المغردين الذين حاولوا تخمين هويتها، ورجح بعضهم أن تكون الممثلة الكويتية حياة الفهد، هي المقصودة، وتم التمويه بالقول إنها مُطربة.

وكتب مُغرد: “التطبيع مع الإعلام والفنانين شاهدناه في شهر رمضان… يمكن ممثلة مو شرط مطربة.. بس يظل تطبيع عيني عينيك”.

وسخر آخر موافقاً المغرد السابق رأيه: “اتوقع الفنانة الكويتية حياة الفهد والسبب لتكريمها على مسلسل ام هارون”.