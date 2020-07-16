جمال ريان: أبوظبي تفكر جديا في استبدال السيسي إذا رفض تنفيذ هذا الأمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يضغط بشدة على رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، لإقحام مصر في مواجهة عسكرية مع تركيا في ليبيا.

وأوضح “ريان” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) أن زايد بات يفكر جديا في استبدال السيسي، إذا رفض محاربة تركيا في ليبيا نيابة عن الإمارات.

وكتب ما نصه:”الشارع المصري يغلي وأبوظبي تفكر جديا في استبدال عبد الفتاح السيسي إن رفض تنفيذ أوامرها ما يضعه امام خيارين احلاهما مر إما تنفيذ أوامرها بمحاربة تركيا في ليبيا وتجاهل غليان الشارع المصري، أو التنحي جانبا ، فايهما سيختار؟”

ونصح مذيع الجزيرة الشعب المصري وجيش مصر بعدم الانجرار للمستنقع الليبي، مستندا إلى دراسة استراتيجية حول الإمارات لمعهد “تشاتام هاوس”.

وأوضح ريان أن هذه الدراسة مقسمة لعدة أجزاء، مضيفا “لان الخلاصة في النهاية تتوقع ان الامارات خاسرة لا محاله ، اقرأوها قبل الوقوع في الفخ وقبل مواجهة الجيش التركي في ليبيا”

يشار أنه أمس، الأربعاء، التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكى مع الجنرال كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة.