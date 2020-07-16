السر قدور: بسبب الكورونا انا قاسم البلد نصين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال الشاعر ومقدم برنامج (اغاني وأغاني) الاعلامي السر قدور بأنه اصبح قاسم البلد لنصفين بعد الكورونا نصف في مصر وفيها ابناؤه ونصف في السودان وفيها أهله بسبب إغلاق كل المطارات بعد تفشي الكورونا ومنعهم من السفر،مضيفا:(لكنني سعيد بتواجدي هنا في السودان وسط اهلي واحبابي وكانت فرصة جميلة اتاحت لي الاستماع للإذاعة السودانية التي اعشقها).

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