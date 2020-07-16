موسكو: أي خطوة غير ودية من بريطانيا تجاه روسيا لن تبقى دون رد مناسب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المتحدث باسم السفارة الروسية في لندن، إن روسيا لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية البريطانية، وأن أي خطوة غير ودية تجاه روسيا لن تبقى دون رد مناسب.

وأضاف المتحدث في تصريحات لـ”سبوتنيك”، معلقا على اتهام وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، حول احتمال قيام “هاكرز روس” بالتدخل في الانتخابات البريطانية عام 2019: “روسيا لم تتدخل ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لبريطانيا، خاصة في سياق انتخابات ديمقراطية”.

وأضاف “إذا تحدثنا عن التهديدات السيبرانية، فنحن، وعلى مدى عدة أعوام اقترحنا على لندن إقامة حوار من أجل دراسة المسائل الناشئة في هذا الشأن”.

وأوضح “السلطات البريطانية على علم بوجود المركز الوطني الروسي لتنسيق حوادث الكومبيوتر، والذي أنشئ خصيصا لهذا الهدف”.

وتابع “مع ذلك، لم نتلق أي طلبات تتعلق بهذه الحوادث من خلال القنوات الرسمية. وعليه، فإننا لا نتعامل مع قلق بشأن الأمن السيبراني، وإنما مع خطوة دعائية”.

وحول تهديد وزير الخارجية البريطاني بالرد، أكد المتحدث أن أي خطوة غير ودية تجاه روسيا لن تبقى بدون رد مناسب من ناحيتنا”.