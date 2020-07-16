طهران تكشف لأول مرة عن “خطة إيرانية في لبنان” أعاقتها أمريكا والسعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن “أمريكا والسعودية أعاقتا بناء محطتين للكهرباء في لبنان”.

وقال عبد اللهيان، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “لقد قدمت ​​مرات عديدة في مفاوضاتي بصفتي نائب وزير الخارجية مع كبار المسؤولين في لبنان، خطة طهران التقنية للإنشاء الفوري لمحطتين كبيرتين للطاقة والكهرباء ضمن المعاییر التقنیة والذي یمكن أن یحسم جميع مشاکل الكهرباء في لبنان.لقد أعاقت ذلك أمریكا والسعودية.ما زلنا مستعدين”. المادة السابقة توضيح عاجل من إثيوبيا للرد على أنباء غلق بوابات “سد النهضة” وبدء عملية الملء المقالة القادمة الأزهر الشريف عن سد النهضة: بحسب الشريعة “الضرر يزال”

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