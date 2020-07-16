توضيح عاجل من إثيوبيا للرد على أنباء غلق بوابات “سد النهضة” وبدء عملية الملء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، أن “الخارجية الإثيوبية أبلغتنا بعدم صحة الشروع في ملء سد النهضة”، نافية التصريحات المنسوبة لوزير الري الإثيوبي.

وحسب بيان وزارة الخارجية السودانية، فقد “أبلغت وزارة الخارجية الإثيوبية وزارة الخارجية السودانية عدم صِحة خبر شروع السلطات الإثيوبية في ملء سد النهضة، وأوضحت أن وزير الموارد المائية والري الإثيوبي لم يدلِ بالتصريحات التي نُسبت إليه أمس، ببدء عملية ملء السد”.

وأضاف البيان، أن ذلك جاء “خلال لقاء مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية السودانية السفير بابكر الصديق محمد الأمين بالقائم بالأعمال الإثيوبي السيد مكونن قوساييي تيبا صباح اليوم”.

وبحسب البيان، قال القائم بالأعمال الإثيوبي: “إن سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة ولم تحتجز المياه الداخلة. ولكن نسبة لأن هذا هو موسم الأمطار فإن المياه تجمعت بشكل طبيعي في بحيرة السد”، مؤكدا “التزام بلاده بالاستمرار في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي حول قضية سد النهضة، وبإعلان المبادئ الموقع بين السودان وإثيوبيا ومصر”.

وجدّد المسؤول السوداني “التزام السودان بالمفاوضات بإشراف الاتحاد الأفريقي، والسعي لحل توافقي لمصلحة البلدان الثلاث، ورفض أي إجراءاتٍ أُحادية خاصة ما يخص سلامة تشغيل سد الروصيرص الذي يقع على مسافةٍ قريبة من سد النهضة الإثيوبي”.