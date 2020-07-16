موسكو تدعو الأطراف المتحاربة في ليبيا إلى وقف إطلاق النار بصورة عاجلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، الأطراف الليبية المتنازعة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وبدء حوار سياسي شامل.

موسكو- سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخارفا، في إحاطة صحفية: “ندعو الأطراف الليبية المتحاربة إلى عدم السماح بتصعيد جديد”.

وتابعت ماريا: “كما ندعوهم إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار. وبالطبع، ندعوهم إلى إطلاق حوار سياسي شامل على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي”.

وأشارت إلى أن الوضع على الأرض لا يزال متوتراً، ووفقاً لبعض التقارير، فإن “الأطراف الليبية المتحاربة أخذت استراحة لإعادة تجميع قواتها واستئناف المواجهة المسلحة”. المادة السابقة توقيع السلام ….. تحليلات ما وراء التأجيل المقالة القادمة الجيش الإيراني: إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت

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