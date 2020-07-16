حزب الامة القومى يقرر المشاركة بمؤسسات الحكم الانتقالى

قرر حزب الامة القومي المشاركة في مؤسسات الحكم الانتقالي للفترة القادمة وقال الفريق صديق محمد اسماعيل نائب رئيس حزب الامة القومي في تصريح ” لسونا ” إننا كمؤسسات رأينا بعد تجربة الفترة الانتقالية السابقة ؛وما اتضح من ضعف في الأداء بانعدام التجربة أحيانا ؛ورهن القرار الوطني لقوى سياسية او منطلقات حزبية؛ قررنا المشاركة في إطار التزامنا بدعم وتقوية الفترة الانتقالية ومؤسساتها” .

وحول موقف حزب الأمة من قوى الحرية والتغيير ؛أوضح الفريق صديق وفق ( سونا) أن الحزب ما زال على موقفه المعلن بتجميد عضويته في قوى الحرية والتغيير؛ ولكنه يعمل بالتعاون مع الجميع من أجل المصلحة الوطنية العليا .

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وأشار إلي أن الحزب سيجري اتصالات مع الجهات ذات الاختصاص ؛ مجلس وزراء وسيادة وغيرهما من المؤسسات ؛عبر آليات مكونة من مؤسسات الحزب؛ لطرح رؤى وأفكار الحزب حول القضايا المطروحة الآن

حيث التقى قيادة الحزب برئيس الوزراء ؛وبعض مساعديه لتوضيح رأي الحزب حول بناء الحكم الولائي الانتقالي؛ مقدمين بعض المقترحات الداعمة لميلاد مشروع متكامل مسنود سندا تشريعيا وجماهيريا ؛عبر منصة العمل القومي والمصلحة الوطنية العليا؛ مرتكزين على أعلى درجة من التوافق بين المكونات ذات الصلة .

وأشار صديق إلي أن حزب الأمة يوجد الآن في كل المسارح المطلبية ؛ في نيرتتي ؛وفتابرنو؛ وكتم وأمري ؛مساهما برأيه وقدراته وإمكانياته لتعزيز السلام وتحقيق الاستقرار؛ كمتطلبات الانتقال إلى مرحلة التداول السلمي للسلطة؛ وهو ما يعرف بالتحول الديمقراطي .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )