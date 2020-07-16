تمكنت دائرة التحقيقات الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية من ضبط تانكر وقود معبأ بزيت طعام غير مطابق للمواصفات حمولة “7” طن . وقال مدير فرعية محلية أمبدة الرائد كمال العالم وفق صحيفة السوداني إن خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات لادارته عن نشاط إجرامي لشبكة تهرب زيت طعام غير مطابق للمواصفات و الإشتراطات الصحية التي تسمح باستخدامه للطعام ، وبمراقبة حركة المركبة وأثناء تفريغ حمولتها تمت مداهمتها وتوقيف السائق وإخضاعه للتحري ،

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وإعترف بأن التصديق يخص تحميل وقود من مدينة بورتسودان الي ولاية الخرطوم وتم التلاعب به وتعبأة التانكر بزيت الطعام اولين وتتم عملية خلطه بزيت الفول المعروف لمنع التجمد وتغيير بعض الخواص و إتخذت الشرطة الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)