ولاية الخرطوم: لجنة فنية لوضع ضوابط إستئناف عمل البصات السفرية

قررت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ “كورونا” إحالة إستئناف عمل البصات السفرية للولايات إلى لجنة فنية ، تضع ضوابط وشروط عمل البصات ورفعها للإجتماع القادم. وأمنت اللجنة في إجتماعها اليوم “الخميس” على قرار والي الخرطوم والقاضي بايقاف التصاديق التجارية المؤقتة ، وتفريغ الشوارع ومواقف المواصلات من الباعة ، بعد أن تسبب نشاطهم في قفل الشوارع .

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كما اقرت وفق صحيفة السوداني اللجنة تطبيق الإشتراطات الصحية في مجمعات خدمات الجمهور ، وطالبت اللجنة أجهزة الإعلام بضرورة تكثيف التوعية وإبراز خطورة عدم التقيد بالإشتراطات الصحية لمواجهة فايروس “كورونا” .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)