التاريخ: 16-يوليو-2020
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أعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم، عن قفل الكباري بالولاية إعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الخميسن وحتى نهاية نهار يوم غد الجمعة.
وأهابت اللجنة في تعميم صحفي، بالمواطنين التعاون مع السلطات بانهاء تحركاتهم عبر الكباري عند الساعة السادسة مساء اليوم.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قرار مفاجئ بإغلاق جميع الكباري في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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