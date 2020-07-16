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قرار مفاجئ بإغلاق جميع الكباري في الخرطوم

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 16-يوليو-2020

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قرار مفاجئ بإغلاق جميع الكباري في الخرطوم

أعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم، عن قفل الكباري بالولاية إعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الخميسن وحتى نهاية نهار يوم غد الجمعة.

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وأهابت اللجنة في تعميم صحفي، بالمواطنين التعاون مع السلطات بانهاء تحركاتهم عبر الكباري عند الساعة السادسة مساء اليوم.

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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