قرار مفاجئ بإغلاق جميع الكباري في الخرطوم

أعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم، عن قفل الكباري بالولاية إعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الخميسن وحتى نهاية نهار يوم غد الجمعة.

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وأهابت اللجنة في تعميم صحفي، بالمواطنين التعاون مع السلطات بانهاء تحركاتهم عبر الكباري عند الساعة السادسة مساء اليوم.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)