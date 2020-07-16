ضبط تانكر جاز بأم القرى يعبئ باقات وقود لبيعها بالسوق الأسود

في إطار جهود الشرطة الأمنية في مكافحة تهريب وضبط توزيع الوقود تمكن فريق بقيادة الملازم أول محمود من ضبط تانكر جاز يقوم بتعبئة باقات بالوقود بكمية ضخمة في منطقة أم القرى بغرض بيعها في السوق الأسود ويقوم بترحيلها بمعاونة آخر يقود ركشة.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تم اقتياد المتهمين للقسم وفتح بلاغ في مواجهتهم بقسم المدينة بحري تحت المادة 2 طوارئ، حيث تم تحويلهم للمحكمة المختصة، وصدر حكم في مواجهة سائق التانكر بالغرامة مبلغ مئتي ألف جنيه وبالعدم السجن 6 شهور، وسائق الركشة بالغرامة مبلغ 5 آلاف جنيه وبالعدم السجن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)