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الفوج الثالث من السودانيين العالقين بماليزيا يصل اليوم

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 16-يوليو-2020

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الفوج الثالث من السودانيين العالقين بماليزيا يصل اليوم

يصل إلى مطار الخرطوم ظهر اليوم الفوج الثالث من المواطنين السودانيين العالقين بماليزيا وعددهم ٢٨ مواطنا ومواطنة، على متن الخطوط الإماراتية.

وقال المستشار د. بخيت ضحية القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة السودان بماليزيا في اتصال هاتفي بحسب مصدر، إن سفارة جمهورية السودان بكوالالمبور  ودعت يوم أمس الأربعاء المجموعة الثالثة.

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وأضاف أنه وعلى النسق ذاته سيغادر في اليومين القادمين؛ السبت الموافق ١٨ يوليو ويوم الأحد الموافق ١٩ يوليو على متن الخطوط الإماراتية حوالي ٨٠ مواطنا ومواطنة، يمثلون آخر فوجين للمواطنين السودانيين العالقين بماليزيا منذ مارس المنصرم.

وقال دكتور بخيت بحسب سونا، إن البعثة تابعت بصورة لصيقة كافة المراحل التي مر بها العالقون حتى لحظة مغادرتهم لمطار كوالالمبور الدولي، حيث قدمت لهم دعمًا ماليًا طوال فترة إقامتهم بماليزيا لمقابلة نفقات السكن والإعاشة، كما ساهمت في دفع تكلفة تذاكر عودة غير المستطيعين.

وأشار إلى أن جميع العالقين خضعوا لإجراءات فحص كوفيد- ١٩ وثبت عدم إصابتهم بالفايروس وأشاد بالتعاون الذي وجدته البعثة من قبل العالقين وتفهمهم العميق للظروف التي فرضتها الجائحة وتداعياتها على العالم بأسره.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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