عاجل.. إغلاق الكباري في الخرطوم بدءا من اليوم حتى غد الجمعة

الخميس 16 يوليه 2020 كتب وكالات أعلنت لجنة أمن العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس 16 يوليو 2020، اغلاق الجسور في الخرطوم اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الخميس وحتى نهاية نهار يوم غد الجمعة.

ودعت اللجنة المواطنين السودانيين، بضرورة التعاون مع السلطات المحلية، بإنهاء تحركاتهم عبر الكباري عند الساعة السادسة مساء اليوم، وفقا لما أوردته وكالة الانباء السودانية "سونا".

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